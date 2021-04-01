Москва, , 14:09 — REGNUM В России следует возобновить летнюю оздоровительную кампанию для детей в том же масштабе, что и до пандемии. Такое мнение 1 апреля высказал академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас заканчивается учебный год. Мы все силы должны бросить на оздоровление детей. Дети — не группа риска», — сказал Онищенко.

По его мнению, в России нет препятствий, чтобы организовать летнюю оздоровительную кампанию для детей таким же образом и в таком же объеме, как и до пандемии.

«Мы должны вернуться на эти параметры. Если мы не оздоровим детей, то в предстоящий сезон подъёма заболеваемости, а он наступит очень быстро, лето проходит у нас быстро, мы должны оздоровить детей, используя все возможные меры», — подчеркнул академик РАН.

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