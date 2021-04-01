Москва, 1 апреля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Не все граждане России смогли переселиться с территории Байконура на территорию Российской Федерации. Об этом 1 апреля заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

(сс) Георгий Долгопский Улица Юрия Гагарина в Байконуре

«Другая программа, тоже не менее важная, была связана с переселением российских граждан с территории Байконура на территорию России. Поскольку была прекращена программа, люди не могли вернуться в Россию, им негде было жить. Сегодня 1200 семей получили жильё», — заявила Москалькова.

«К сожалению, не все категории были охвачены указом президента. И я прошу Вас обратить внимание на ещё три категории — это учителя, работники медицинских учреждений и социальной сферы. Сегодня я Вам передам специальное письмо по этой теме», — указала она.