Варшава, , 14:03 — REGNUM Текущая эпидемическая ситуация в Польше является самой сложной и опасной с начала пандемии коронавируса. Об этом заявил 31 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в эфире телеканала TVN24.

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«В течение текущей и следующей недели у нас будет пик заражений в рамках третьей волны пандемии. Следовательно, через 10 дней у нас будет пик госпитализаций. Так было во время первой и второй волн. Но сейчас мы сталкиваемся с угрозой нехватки мест в больницах для пациентов с COVID-19. В частности, больных из Силезского воеводства мы уже перевозим в другие регионы. К этой черте стали подходить и ряд других воеводств. Так что, наступает самая сложная и опасная ситуация с начала пандемии», — заявил Недзельский.

Напомним, за последние сутки в Польше выявили один из самых высоких показателей новых случаев заражения коронавирусом — 32 874 человека.