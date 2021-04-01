Киев, , 14:10 — REGNUM Практика предоставления государственных гарантий США по еврооблигациям Украины прекращена. Об этом заявила экономический советник посольства США на Украине Меган Боулдин 31 марта в интервью «Интерфакс-Украина».

Она рассказала, что у Украины есть другие источники «дешёвого кредита» — сделки с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Евросоюзом.

«Новая администрация изучает много способов, как может расширить поддержку Украины, но Соединённые Штаты не предоставляют такого вида гарантии уже несколько лет», — заявила советник.

Отметим, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко выразил надежду, что новая администрация США может выделить госгарантии на сумму $1 млрд, что позволит рефинансировать аналогичный выпуск евробондов 2016 года.

Напомним, ранее глава минфина Украины посетовал, что отсутствие денег от МВФ вызывает «некомфортные» ощущения. Он также отметил, что неполученные кредиты уже заложены в бюджет страны.

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