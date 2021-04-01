Москва, 1 апреля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. За минувшие пять лет в России удалось достичь значительного прогресса в решении проблем валютных ипотечников. Об этом 1 апреля заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

«За прошедшие пять лет при Вашей поддержке был решён ряд крупных системных вопросов. Я обращалась к Вам в 2017 году о валютных ипотечниках, и после Вашего поручения была создана государственная программа», — заявила Москалькова.

«Более 21 тыс. граждан не были выселены из своего единственного жилья, потому что по этой государственной программе была оказана помощь тем людям, которые по объективным причинам не могли выплатить банкам долг, а в залоге у них находилось единственное жильё», — указала она.