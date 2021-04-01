Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM В Ростовской области началось восстановление лесов. Первые в 2021 году саженцы появились на землях Усть-Донецкого лесничества, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в течение года планируется высадить саженцы на площади 1600 гектаров и подготовить почву на такой же площади под лесопосадки будущего года. Порядка 70% лесов в Ростовской области — рукотворные.

Основные породы саженцев, за которыми будут ухаживать в донских лесах, — крымская сосна и робиния лжеакация.

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