Москва, 1 апреля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Один из водителей автомобилей, которые столкнулись на Смоленской площади в центре Москвы, в настоящее время находится в реанимации. Об этом 1 апреля сообщает Телеграмм-канал Департамента транспорта столицы России «Дептранс. Оперативно».

Дарья Драй ИА REGNUM Больница

При этом первоначально сообщалось, что попавшая в ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» скончалась от полученных травм.

«Водитель «Фольксвагена» (находится — ред.) в реанимации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Смоленской площади в центре столицы России произошло столкновение сразу пяти легковых автомобилей.