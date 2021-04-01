Тюмень, , 13:58 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 57 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 февраля коронавирусом заразились 33 655 человек. Выздоровели 31 728 человек, скончался 397 пациентов с COVID-19 (на 11 человек больше, чем днём ранее). Отметим, что с начала недели, с 29 марта по 1 февраля в регионе скончались 24 пациента с COVID-19.