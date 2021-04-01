Москва, , 14:10 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина о том, что следовало бы «поместить в ловушку» руководителей регионов, набравших «дорогие деньги». Песков прокомментировал это высказывание 1 апреля в беседе с журналистами.

По словам представителя Кремля, президент критиковал ситуацию, когда некоторые регионы вместо того, чтобы получить дешёвые заимствования по линии государства, наращивают долговую нагрузку по линии коммерческих банков. Тогда регион попадает в ловушку долговой зависимости, и вместо программ развития приходится «затыкать дыры» по кредитам.

«Это и есть ловушка, о которой говорил президент», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания с членами правительства 31 марта Путин заявил, что из-за решений некоторых руководителей регионы, точнее, их бюджеты, оказались в ловушке. «Но лучше бы их самих поместить в ловушку», — добавил он.

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