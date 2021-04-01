Севастополь, , 13:56 — REGNUM Уголовное дело о проведении незаконных археологических раскопках возбуждено по требованию прокуратуры Балаклавского района Севастополя, сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идёт о проведении археологических раскопок в районе крепости Чембало на горе Кастрон (гора Крепостная) в мае 2020 года. Согласно материалам прокурорской проверки, раскопки проводились неустановленными лицами, осведомленными о местах залегания археологических предметов на указанной территории, при этом специальное разрешение на работы у них отсутствовало.

«В ходе работ ими поврежден культурный слой на участке площадью 15 м кв. и глубиной 1 м и, таким образом, причинен вред истории и культуре Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре.

По требованию прокуратуры отделом дознания УМВД России по Балаклавскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243.2 УК РФ («Незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания»). Ход расследования дела взял под контроль прокурор района.