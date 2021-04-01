Москва, , 14:00 — REGNUM Среди всех регионов России самый высокие показатели иммунитета к коронавируса фиксируются в Москве. Об этом 1 апреля сообщил академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Возможно, именно этим объясняется тот факт, что в столице снижается уровень заболеваемости COVID-19, отметил академик РАН.

«Если говорить о москвичах, то в Москве переболели коронавирусом свыше 1 млн человек и где-то около 900 тыс. привитых. В Москве получается высокий уровень охвата. Для 8 млн москвичей уровень иммунитета высокий. Москва — самый высокий уровень популяционного иммунитета. Может быть, поэтому в Москве уровень заболеваемости снижается», — сказал парламентарий.

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