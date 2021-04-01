Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Новым министром юстиции Грузии назначен Рати Брегадзе. Об этом, как передаёт грузинский «Первый канал», 1 апреля объявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в ходе совещания правительства.

Глава грузинского правительства сообщил, что предыдущий министр юстиции Гоча Лорткипанидзе отправляется в Гаагу, так как был избран судьей Международного уголовного суда.

«Гоча Лорткипанидзе уезжает в Гаагу. Вчера был его последний рабочий день. Хочу ещё раз поблагодарить его и пожелать успехов», — сказал Гарибашвили.

Стоит отметить, что Брегадзе является профессором Кавказского университета (Тбилиси). До своего сегодняшнего назначения он был заместителем министра обороны Грузии. Ранее Брегадзе также был заместителем министра спорта и замминистра по вопросам диаспоры.