Липецк, , 13:54 — REGNUM В Липецке утром 1 апреля уборочный автомобиль насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку, сообщил портал Gorod48.

Малогабаритная машина МБУ «Управление благоустройства Липецка» мыла тротуар на перекрестке улицы Юных Натуралистов и проспекта Победы. Пожилая женщина находилась позади автомобиля, когда машина сдала назад.

Пенсионерка скончалась на месте. Водитель машины заявил, что она попала в «слепую зону» автомобиля и в зеркалах заднего вида он женщины не увидел.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Воронеже 28 марта на улице Богдана Хмельницкого водитель такси, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар и насмерть сбил 73-летнюю женщину.