Москва, , 13:53 — REGNUM ФГБУ «ВНИИЗЖ» сможет выпускать по десять тысяч доз вакцины от COVID-19 для животных ежесуточно. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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«При соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать порядка десяти тысяч доз в сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ФГБУ «ВНИИЗЖ», входящий в структуру Россельхознадзора, готов приступить к производству препарата «КарниВак-Ков» в промышленных масштабах.