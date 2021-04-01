Майкоп, 1 апреля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В столице Адыгеи дан старт чемпионату по сбору мусора «Эко Битва — 2021». Его участниками станут воспитанники детских садов и школьники. В 2021 году акция проводится уже второй раз. В прошлом году ее участники собрали около 135 тонн вторсырья — 125 тонн макулатуры и около 10 тонн пластика.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Первыми в битву вступают школьники — они будут сдавать вторсырье в апреле. В июне акция пройдет для детских садов», — говорится в сообщении на сайте мэрии Майкопа.

Победителями акции станут образовательные организации, которые сдадут больше всего мусора в пересчете на численность учащихся или воспитанников. При этом, как отметили в мэрии, к сдаче годится использованный пластик и бумага, которые после сортировки отправятся на вторичную переработку. За собранные килограммы вторсырья образовательные организации получат деньги.

Читайте также: В Майкопе пройдет чемпионат по сбору мусора среди детских садов