Варна, Болгария, , 13:52 — REGNUM Генеральное консульство Российской Федерации в городе Варна (Болгария) закрылось на карантин до 9 апреля. Об этом говорится на странице консульства в Facebook.

«По всем интересующим вас вопросам просьба обращаться по телефонам консульского отдела посольства в Софии или Генерального консульства в Русе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное решение о частичном снятии карантинных ограничений, действующих в Болгарии из-за ситуации с коронавирусом, приняли власти страны. Об этом заявил глава болгарского минздрава Костадин Ангелов 30 марта в ходе пресс-конференции.

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