Красноярск, , 13:52 — REGNUM Природоохранная прокуратура продолжает проверку деятельности полигона «Серебристый» под Красноярском. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

В рамках проверки установлено, что 31 марта представитель собственника вывез с полигона в неизвестном направлении семь контейнеров объемом по 20 тонн. Он заявил, что в контейнерах находится сорбент для обезвреживания отходов.

1 апреля прокуратура и полиция установили место нахождения контейнеров. Их осмотрели с привлечением сотрудников МЧС и Росприроднадзора, в присутствии представителя собственника полигона.

В контейнерах оказались неустановленные отходы, подлежащие захоронению. Специалисты проводят обследование, определяют вид, класс опасности и объём отходов.

Прокурорская проверка продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку по информации о планируемом размещении на полигоне «Серебристый» под Красноярском 900 тонн высокотоксичных отходов — пестицидов из Амурской области. Выяснилось, что полигон эксплуатируется акционерным обществом «Зеленый город».

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Параллельно, на волне огромного общественного резонанса, проверочные мероприятия начали власти региона.

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Вскоре в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края заявили о том, что собственник полигона отказался от контракта по захоронению пестицидов с Дальнего Востока.

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