Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру здравоохранения республики Алексею Цою переломить ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Об этом глава государств заявил 1 апреля на совещании по противодействию коронавирусу.

«Иначе, последуют кадровое решение, которое вас сильно разочарует», — сказал Токаев. Он добавил, что это предупреждение относится к правительству в целом.

Глава государства отметил, что низкие темпы вакцинации населения является вопросом национальной безопасности, так как это влияет на смертность населения, снижение доходов бизнеса и поступлений в бюджет.

Отметим, массовая вакцинация населения Казахстана началась с 1 апреля 2021 года. На первом этапе препарат получили медицинские работники, учителя и сотрудники правоохранительных органов.

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