Рязань, , 13:52 — REGNUM В служебном подлоге подозревают бывшего участкового врача-терапевта одной из больниц Рязани. Женщина для получения премии приписала себе работу с несколькими пациентами, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в 2019 году врач внесла в медицинские документы заведомо ложные сведения о прохождении 11 граждан, прикрепленных к больнице, диспансеризации. Терапевт, таким образом, фиктивно увеличила свою рабочую нагрузку, чтобы получить стимулирующие выплаты.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из прокуратуры Московского района Рязани.