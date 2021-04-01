Москва, , 13:55 — REGNUM На сегодняшний день на территории России выявлено 78 случаев заражения «британской» разновидностью коронавируса и пять — «южноафриканской». Об этом 1 апреля рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на III Национальном конгрессе с международным участием «Инфекции. Год с COVID-19: итоги».

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«Число «британских» штаммов <…> на территории Российской Федерации — 78, «южноафриканских» — пять», — сказал он.

Также Акимкин добавил, что еще 23 пациента заразились таким штаммом коронавируса, которые не относятся сегодня к ранее описанным, а потому в данных случаях требуется дальнейшее изучение и анализ ситуации.

Отметим, ранее стало известно, что в настоящее время «британский» штамм коронавируса выявлен в 130 странах мира, «южноафриканский» — в 80.