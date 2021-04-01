Пенза, , 14:08 — REGNUM В администрации города Пензы сегодня обсуждалась подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Формат и масштаб мероприятий напрямую зависит от эпидемической ситуации в регионе, планирование торжеств ведется с учетом благоприятных прогнозов.

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Для удобства жителей в текущем году запланировали изменить порядок проведения 9 мая. Об этом заявила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

«Сначала пройдёт молебен, парад курсантов артучилища, возложение цветов и венков к монументу воинской и трудовой славы пензенцев. И после этого начнёт движение «Бессмертного полка». Затем — легкоатлетическая эстафета», — уточнила она.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил организовать раздачу питьевой воды и работу полевой кухни для участников шествия. В обязательном порядке необходимо присутствие бригад скорой помощи, добавил он.

В рамках тематического оформления городских территорий разместят баннеры по маршруту следования «Бессмертного полка», проведут ревизию праздничной иллюминации, установят архитектурные элементы на общественных пространствах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе к Дню Победы благоустроят монумент воинской и трудовой славы, Юбилейную и Фонтанную площади, набережную, на которой планируют организовать праздничный салют. Врио председателя регионального правительства Николай Симонов поручил организовать все так, «чтобы праздник был достойно отмечен не только в областном центре, но и в каждом населенном пункте региона».

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