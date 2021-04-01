Чита, 1 апреля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после встречи с тиктокерами на крупном медийном форуме «ProДФО-Забайкальский край» завёл страницу в социальной сети TikTok. Об этом 1 апреля сообщил сам глава региона в своём новом аккаунте.

Цитата со страницы губернатора Забайкалья Александра Осипова в TikTok Губернатор Забайкалья Александр Осипов создал аккаунт в TikTok

«Я узнал, что в нашем Забайкальском крае совсем не развит TikTok. Это самая сильная соцсеть среди молодёжи. Мы будем делать всё, чтобы TikTok развивался по Забайкальскому краю», — сказано в видеоролике с участием забайкальского губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора в Забайкальском крае понадобились после добровольной отставки Натальи Ждановой. Это произошло осенью 2019 года. С этого времени Александр Осипов работал в должности врио главы региона.

В голосовании 8 сентября 2019 года, состоявшемся при явке 35,07%, Осипов получил самый высокий результат, за него проголосовали 89,61% избирателей.

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