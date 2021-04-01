Москва, , 13:47 — REGNUM Понятно, что после состоявшихся накануне трехсторонних переговоров президента России с президентом Франции и федеральным канцлером Германии, на которых основной темой была тема положения в Донбассе, американцы тоже должны были как-то проявить своё «присутствие», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 1 апреля, комментируя заявление пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби.

Как сообщалось, телефонный разговор начальников Генштабов США и России состоялся после получения информации от украинских военных о неких перемещениях российских сил вблизи границы, заявил 31 марта на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Это было важно и для Киева — ведь он получил от других участников «Нормандского формата», собравшихся без него, ясное напоминание о необходимости делать то, что он делать не собирается: выполнять Минские соглашения 2015 года.

Итак, в чём же состоит американский «вклад»? В попытке давления на Россию по военной линии. С какой стати наши военные должны отчитываться перед США за «перемещения российских сил» на своей территории?

Я не слышал, чтобы наши военные задавали американским военным вопросы, касающиеся их «перемещений» рядом с границей, скажем, Кубы.

Надо сказать, что в преддверии телефонного разговора председателя Комитета начальников штабов ВС США с начальником Генштаба ВС России Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень отслеживания ситуации с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса», то есть самого высокого уровня.

Одним словом, США продолжают стимулировать Киев к конфронтации в Донбассе, но на деле их «обсуждения» данного вопроса с союзниками по НАТО упираются в сохраняющееся нежелание Берлина и Парижа доводить дело до реальной войны.

Я не вижу сейчас шанса двинуть политический процесс по Донбассу в положительном направлении, но возможность предотвратить крупные военные действия и, главное, новые большие жертвы, всё ещё имеется.

Чем демонстративнее Россия будет подтверждать своё намерение поддержать ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева, тем больше будет шансов на сохранение в Донбассе хотя бы хрупкого мира», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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