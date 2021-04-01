Мурманск, , 13:46 — REGNUM В Мурманске открылось полностью роботизированное кафе — робот-бариста готовит посетителям кофе и мороженое.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, запустить необычный бизнес предпринимательнице Марии Полуэктовой удалось благодаря новой мере поддержки — с 2020 года действующие предприниматели в Мурманской области могут получить грант на приобретение франшизы.

«В прошлом году победителями конкурса стали 3 идеи. В этом году конкурс также будет проводиться, надеемся, что такая поддержка заинтересует мурманских предпринимателей, и мы увидим больше интересных проектов», — отметил и.о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Варич.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на поддержку предпринимательства мурманские власти направили более 400 млн рублей.