Мурманск, 1 апреля 2021, 13:46 — REGNUM В Мурманске открылось полностью роботизированное кафе — робот-бариста готовит посетителям кофе и мороженое.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, запустить необычный бизнес предпринимательнице Марии Полуэктовой удалось благодаря новой мере поддержки — с 2020 года действующие предприниматели в Мурманской области могут получить грант на приобретение франшизы.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на поддержку предпринимательства мурманские власти направили более 400 млн рублей.