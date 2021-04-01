Симферополь, , 13:45 — REGNUM Суд отправил под арест сотрудника управления экономической безопасности УМВД города Севастополя, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили 1 апреля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. По делу также проходит адвокат, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве.

«Киевским районным судом города Симферополя по ходатайству следствия должностному лицу УМВД России по г. Севастополю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, круг лиц, к нему причастных. Ход расследования находится на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании полицейского стало известно 31 марта. По версии следствия, в конце января 2021 года замначальника отдела УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю сообщил знакомому адвокату о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя правления товарищества собственников недвижимости, отметив, что мероприятия могут быть прекращены за денежное вознаграждение. Посредником в передаче взятки выступил адвокат, который и сообщил женщине о предложении.

25 марта посредник, находясь в своём автомобиле, получил от председателя правления ТСН 7 тысяч долларов США, или 533 тыс. рублей по курсу ЦБ для дальнейшей передачи замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Севастополю. И полицейский, и адвокат были задержаны сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по городу Севастополю в ходе проведения комплекса мероприятий.

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