Москва, , 13:44 — REGNUM В России на сегодняшний день отсутствуют риски третьей волны коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Никаких рисков нет, я думаю, это чисто статистические цифры, — подчеркнул в беседе с РИА Новости иммунолог. — Надо узнать, сколько сделано тестов, вдруг больше, чем раньше».

Напомним, согласно данным оперативного штаба, последние три дня марта в России количество выявленных случаев заражения коронавирусом шло на спад (с 8,7 тыс. 29 марта до 8275 — 31 марта). Однако 1 апреля число случаев инфицирования, зафиксированных за сутки, вновь возросло и составило 9169.

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Эксперт также полагает, что на данный момент также отсутствует и вероятность повтора режима самоизоляции и сценария прошлогодней весны.

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«У нас уже коллективный иммунитет значительный», — пояснил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о сохранении угрозы третьей волны пандемии коронавирусной инфекции в России заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что в связи с этим необходимо сохранять все действующие ограничения и обнародованные рекомендации, а также работать соответствующим образом.