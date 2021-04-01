Белгород, 1 апреля 2021, 13:48 — REGNUM По подозрению в кражах из учреждений социальной инфраструктуры задержаны двое жителей Белгородской области. Братья в трёх соседних регионах совершили более 80 хищений, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе регионального УМВД.
Как считает полиция, мужчины через окна проникали в почтовые отделения, небольшие магазины, фельдшерско-акушерские пункты и административные здания. Подозреваемые действовали на территории сельских населённых пунктов и городских округов Белгородской, а также Курской и Воронежской областей.
Родственников задержали с поличным после очередной кражи. Часть похищенных ранее вещей изъяты в ходе обысков по месту жительства мужчин, в том числе на чердаке их дома.
Возбуждено уголовное дело, одного из братьев заключили под стражу, второму избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.