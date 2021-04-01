Белгород, , 13:48 — REGNUM По подозрению в кражах из учреждений социальной инфраструктуры задержаны двое жителей Белгородской области. Братья в трёх соседних регионах совершили более 80 хищений, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Как считает полиция, мужчины через окна проникали в почтовые отделения, небольшие магазины, фельдшерско-акушерские пункты и административные здания. Подозреваемые действовали на территории сельских населённых пунктов и городских округов Белгородской, а также Курской и Воронежской областей.

«В одном случае, чтобы попасть в сельский дом культуры, они разобрали кирпичную кладку. Подельники покинули здание с электрогитарой и в костюме Деда Мороза. Братья похищали денежные средства, музыкальные инструменты, бытовую химию, оргтехнику, почтовые посылки, продукты питания. Среди украденного — коллекционная монета с изображением Сергия Радонежского, ювелирные изделия», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Родственников задержали с поличным после очередной кражи. Часть похищенных ранее вещей изъяты в ходе обысков по месту жительства мужчин, в том числе на чердаке их дома.

Возбуждено уголовное дело, одного из братьев заключили под стражу, второму избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.