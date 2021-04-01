Москва, , 13:44 — REGNUM Пожилых людей в России следует вакцинировать в первоочередном порядке. Об этом 1 апреля сообщил академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Эту группу риска мы должны обезопасить в первую очередь», — заявил парламентарий.

По его мнению, все ресурсы в первую очередь должны быть брошены на вакцинацию лиц из группы риска.

«Пора выбираться из той ситуации. Акцент на вакцинацию должен быть приоритетным», — добавил академик РАН.

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