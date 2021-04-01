Кишинёв, , 13:45 — REGNUM В Молдавии члены либеральной партии «Строим Европу дома» в знак протеста против введения в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) принесли к зданию парламента республики гроб. Информация об этом 1 апреля была обнародована на странице партии в соцсети Facebook.

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«Законодательный орган ввел чрезвычайное положение, не понимая, что это значит, без установления каких-либо мер поддержки гражданам. То, что происходит в нашей стране, прискорбно и болезненно», — заявил один из участников акции.

Он обвинил депутатов в том, что они якобы действуют в личных интересах и не думают о положении простых людей.

Напомним, в Молдавии в течение двух последних дней зафиксировано «рекордное» количество случаев смерти пациентов с COVID-19, два дня подряд оно достигает 45. Депутаты парламента республики объявили в стране режим чрезвычайного положения с 1 апреля по 30 мая.

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