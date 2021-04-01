Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM В Свердловской области стартовала онлайн-запись детей в первые классы школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Процедура стартовала в ночь с 31 марта на 1 апреля 2021 года. В Екатеринбурге по данным на 11:00 1 апреля (время местное) подано более 14 тыс. заявлений, в других муниципалитетах — 22 тыс.

Приёмная компания продлится до 30 июня. Приём ведут 1062 школы (155 — в Екатеринбурге). «Ожидается, что за парты сядут порядка 60 тысяч первоклассников», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге провели тестовую запись в первые классы.

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