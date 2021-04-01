Москва, , 13:42 — REGNUM Правительство РФ рассмотрит два законопроекта, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства, сообщил 1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, документы направлены на привлечение частных инвестиций в отрасли тепло‑ и водоснабжения, а также водоотведения.

«Теперь организации, у которых такая инфраструктура находится в аренде не менее года, смогут заключать с государством концессионное соглашение на дальнейшее управление её вне конкурсов», — рассказал глава правительства.

В малых городах с населением до 50 тысяч человек концессии будут освобождены от выплаты НДС.

В правительстве рассчитывают, что меры будут способствовать модернизации коммунальной инфраструктуры и повысят качество услуг.