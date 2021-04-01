Вашингтон, , 14:09 — REGNUM Компания Twitter с 1 апреля закрывает приложение для прямых трансляций Periscope. Об этом сообщает издание vc.ru.

По данным СМИ, большинство основных функций приложения уже перенесено в Twitter Live. Веб-версия Periscope станет архивом: в ней будет хранится контент, размещённый на сервисе ранее.

Владельцы Twitter начали говорить о закрытии Periscope ещё в декабре 2020 года. Основной причиной было названо увеличение расходов на обслуживание приложения.

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