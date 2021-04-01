Москва, , 13:41 — REGNUM Ужесточение ГИБДД правил сдачи на получение водительского удостоверения вполне оправданно. В теоретической части экзамена исключается ранее допускаемое «право на ошибку», заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Автомобиль является источником повышенной опасности, и для того, чтобы стать полноправным участником дорожного движения необходимо пройти необходимую проверку.

Отмена определенного маршрута, по который ранее ездил экзаменуемый, позволит тщательно проверить навыки вождения и выявить возможные ошибки. Элементы «площадки» остаются, только уже в условиях реального города и реального движения.

Таким образом, ранее разделенный экзамен по сдаче на получения водительского удостоверения на площадку и город, фактически объединился в один. И на переднем пассажирском сидении, теперь будет сидеть инспектор ГИБДД вместо инструктора.

Таким образом, данный экзамен совместит не только проверку знаний и практических навыков, но и психоэмоциональное состояние экзаменуемого вдвойне.

Однако, в автомобиле будет вестись видеозапись, которую можно будет использовать при обжаловании результатов экзамена, что сделает экзамен максимально прозрачным и справедливым.

Изменения коснулись только потенциальных водителей автомобилей. Для мотоциклистов правила остались прежними», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений.

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