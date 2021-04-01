Москва, , 13:41 — REGNUM Cогласно утвержденному техническому паспорту от минздрава Испании, «возрастное ограничение для лиц моложе 55 лет отменено» для вакцины AstraZeneca в Испании. Таким образом, будет завершена вакцинация групп, приоритетных по своей основной деятельности (группы 3 и 6), для которых возрастное ограничение теперь отменено. Об этом пишет La Razón.

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Аналогичным образом вакцина от англо-шведской фармацевтической компании будет по-прежнему вводиться людям в возрасте от 56 до 65 лет (группа 8), начиная с самых пожилых людей этой группы.

Министр здравоохранения Каролина Дариас уточнила, что вакцина AstraZeneca будет вводиться людям в возрасте до 65 лет, в то время как остальные доступные вакцины (Pfizer и Moderna), а также те, которые будут включены в список вакцин в ближайшее время (например, Janssen, который поступит в апреле), будут применяться для тех, кто старше этого возраста, чтобы повысить уровень вакцинации в возрастных группах.

В частности, отчет, опубликованный минздравом, показал, что одна из групп, наиболее уязвимых к вирусу — группа людей в возрасте от 70 до 79 лет — является самой отстающей, поскольку только 3,8% населения этого возраста получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

Министерство опубликовало впервые отчет по возрасту, из которого можно сделать вывод, что только 152 094 человека из этой группы населения получили какую-либо вакцину, а 104 798 человек (2,6%) из 3 960 045 человек получили обе дозы.