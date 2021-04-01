Москва, , 13:41 — REGNUM Проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», координатор образовательной программы «Женщина-лидер» Мария Афонина включена в состав Совета Еврайзийского женского форума при Совете Федерации РФ. Совет во главе с заместителем председателя Совета Федерации РФ Галиной Кареловой создан для системной поддержки проектов и программ в интересах женщин, а также реализации решений и инициатив Евразийского женского форума который пройдет 13−15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге.

Совместно с общественными организациями, профильными министерствами и международными организациями Совет Евразийского женского форума реализует проекты, направленные на расширение участия женщин в промышленности, цифровой сфере, корпоративной благотворительности, развитии территорий, программ женского лидерства и эффективных социальных лифтов для женщин. Одним из них является образовательная программа «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж».

"Для меня честь представлять нашу большую команду президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Совете Евразийского женского форума. Мы, в Мастерской управления «Сенеж», понимаем, что образование, специальные программы, очень важны для более активного включения женщин в экономику и социальную сферу. Для раскрытия и развития лидерского потенциала им важны дополнительные обучение и помощь единомышленников. И я надеюсь, что работа в составе Совета Евразийского женского форума поможет расширить нашу образовательную программу, которая дает женщинам и поддержку, и уверенность в своих силах, территориально и содержательно, а также масштабировать наш принцип социального проектирования на другие проекты», — рассказала журналистам Мария Афонина.

О старте программы «Женщина-лидер» осенью 2020 г. во время Суперфинала конкурса «Лидеры России» сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В прошлом году выпускниками программы стали 137 активных участниц проектов Совета Евразийского женского форума и победителей, финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» платформы «Россия — страна возможностей». Слушательницами были подготовлены и реализованы 26 социально-ориентированных проектов. Старт очередного, второго по счету, потока программы «Женщина-лидер» состоялся в начале марта, обучение проходят 149 женщин из 41 российского региона, все они имеют опыт руководящей работы или опыт развития социальных проектов.

«Сейчас в России появилось очень много образовательных программ по развитию женского лидерства, они есть практически во всех больших международных бизнес-школах. Уникальность нашей программы в том, что мы не только «прокачиваем» лидерские навыки и компетенции, но и даем основы социального проектирования, создаем конкретные проекты», — пояснила принципы формирования образовательной программы «Женщина-лидер» Мария Афонина.