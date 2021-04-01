Москва, 1 апреля 2021, 13:41 — REGNUM Проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», координатор образовательной программы «Женщина-лидер» Мария Афонина включена в состав Совета Еврайзийского женского форума при Совете Федерации РФ. Совет во главе с заместителем председателя Совета Федерации РФ Галиной Кареловой создан для системной поддержки проектов и программ в интересах женщин, а также реализации решений и инициатив Евразийского женского форума который пройдет 13−15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге.
Совместно с общественными организациями, профильными министерствами и международными организациями Совет Евразийского женского форума реализует проекты, направленные на расширение участия женщин в промышленности, цифровой сфере, корпоративной благотворительности, развитии территорий, программ женского лидерства и эффективных социальных лифтов для женщин. Одним из них является образовательная программа «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж».
О старте программы «Женщина-лидер» осенью 2020 г. во время Суперфинала конкурса «Лидеры России» сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В прошлом году выпускниками программы стали 137 активных участниц проектов Совета Евразийского женского форума и победителей, финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» платформы «Россия — страна возможностей». Слушательницами были подготовлены и реализованы 26 социально-ориентированных проектов. Старт очередного, второго по счету, потока программы «Женщина-лидер» состоялся в начале марта, обучение проходят 149 женщин из 41 российского региона, все они имеют опыт руководящей работы или опыт развития социальных проектов.