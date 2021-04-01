Варшава, , 13:37 — REGNUM 30 и 31 марта в Польшу доставили в общей сложности около 1 миллиона доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил глава Правительственного агентства стратегических резервов республики Михал Кучмеровский во время пресс-конференции.

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»30 марта нам было поставлено 670 тысяч вакцин AstraZeneca, а на следующий день — 31 марта — еще 315 тысяч доз этого препарата. В общей сложности около миллиона вакцин мы получили за два дня», — сообщил Кучмеровский.

Глава Правительственного агентства стратегических резервов Польши также сообщил о благоприятных прогнозах касательно поставок вакцин на второй квартал текущего года.

«Мы ожидаем, что поставки в Польшу будут ускоряться, и что их будет намного больше в ближайшие недели и месяцы. Поставщики нас в этом обнадеживают. История с задержками поставок не должна повториться», — подчеркнул Кучмеровский.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что польские власти планируют вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.