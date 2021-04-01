Москва, , 13:37 — REGNUM За пять лет уполномоченные по правам человека достигли значительных успехов в деле восстановления нарушенных прав граждан России. Об этом 1 апреля заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

«За пять лет нам поступило более 205 тыс. обращений, и, конечно, не все мы могли принять, так закон определяет. Но из того количества, которое было принято, удалось помочь очень многим гражданам», — заявила Москалькова.

«В шесть раз увеличилось количество обращений, по которым нам удалось восстановить нарушенные права с помощью других органов государственной власти, Генеральной прокуратуры, надзирающих и контролирующих органов», — указала она.

За этот период времени почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые.

«В результате более 15 тыс. граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределённым кругом лиц это более 1,5 млн людей. Это такие (граждане), как валютные ипотечники, когда по одному обращению удалось помочь нескольким тысячам людей, и другие», — подчеркнула Москалькова.