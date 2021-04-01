Москва, 1 апреля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. За пять лет уполномоченные по правам человека достигли значительных успехов в деле восстановления нарушенных прав граждан России. Об этом 1 апреля заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

«За пять лет нам поступило более 205 тыс. обращений, и, конечно, не все мы могли принять, так закон определяет. Но из того количества, которое было принято, удалось помочь очень многим гражданам», — заявила Москалькова.

«В шесть раз увеличилось количество обращений, по которым нам удалось восстановить нарушенные права с помощью других органов государственной власти, Генеральной прокуратуры, надзирающих и контролирующих органов», — указала она.

За этот период времени почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые.

«В результате более 15 тыс. граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределённым кругом лиц это более 1,5 млн людей. Это такие (граждане), как валютные ипотечники, когда по одному обращению удалось помочь нескольким тысячам людей, и другие», — подчеркнула Москалькова.