Таллин, , 13:36 — REGNUM С 1 апреля в Эстонии вступает в силу традиционное повышение пенсий, привязанное к инфляции за прошедший год. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда страны.

В результате индексации базовая пенсия в Эстонии вырастет на 1,6%, или на 16 евро, до 235 евро. Средняя пенсия по старости при стаже работы 44 года увеличится на 24 евро с нынешних 528 евро до 552 евро.

«Наша цель — сократить относительную бедность за счет повышения пенсий и обеспечить пенсионерам повышение чувства защищенности», — прокомментировала рост пенсий министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Рассчитанные по индексу 2021 года пенсии будут выплачиваться с апреля.