Минск, , 13:43 — REGNUM Защита белорусского производителя должна быть приоритетным вопросом, однако при этом необходимо помнить об обязательствах в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 1 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе приема с докладом первого вице-премьера страны Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, его слова приводит агентство БелТА.

«Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя — вопрос номер один. Мы производим. Пусть наш рынок небольшой. Но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что у него есть большие вопросы и к органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка и товаропроизводителей из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно, что по итогам января — февраля превышение расходов над доходами республиканского бюджета Белоруссии составило 1,3225 млрд бел. руб. ($505 млн), при этом дефицит бюджета сектора государственного правления составил 1,37 млрд. бел. руб.