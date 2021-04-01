Киев, , 13:40 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли схему вывоза незаконно срубленной древесины за пределы страны. Об этом сообщила 1 апреля пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы СБУ, группа западноукраинских предпринимателей могла организовать подделку накладных, по которым незаконно срубленные деревья получали все документы, необходимые для экспорта за рубеж.

В СБУ отметили, что на границе Украины были задержаны две фуры с карпатской елью и фальшивыми сопроводительными документами.

Общий размер убытков, нанесённых злоумышленниками в течение 2020−2021 годов, оценивается примерно в 15 млн гривен или $539 тыс.

Напомним, ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил о том, что страна может снять запрет на вывоз леса в страны Евросоюза.

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