Киев, 1 апреля 2021, 13:40 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли схему вывоза незаконно срубленной древесины за пределы страны. Об этом сообщила 1 апреля пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы СБУ, группа западноукраинских предпринимателей могла организовать подделку накладных, по которым незаконно срубленные деревья получали все документы, необходимые для экспорта за рубеж.
В СБУ отметили, что на границе Украины были задержаны две фуры с карпатской елью и фальшивыми сопроводительными документами.
Общий размер убытков, нанесённых злоумышленниками в течение 2020−2021 годов, оценивается примерно в 15 млн гривен или $539 тыс.
Напомним, ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил о том, что страна может снять запрет на вывоз леса в страны Евросоюза.
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