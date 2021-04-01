Таллин, , 13:34 — REGNUM Блогеры с Youtube-канала «Ты решаешь» (SINA OTSUSTAD) разместили у себя ролик, в котором отчитались об акции по уборке таллинского пляжа возле памятника морякам затонувшего броненосца «Русалка».

Вся акция заняла порядка трех часов. Блогеры очистили как сам пляж, так и скамейки. В предложенном зрителям видеоотчете они обратили внимание на то, что возле скамеек нет помоек, предложив решить эту проблему. Всего мусором было заполнено порядка трех больших мешков.

«Самым массовым мусором» оказались окурки от сигарет. Среди собранного мусора также оказались упаковки из-под чипсов, резинки для волос, остатки воздушных шариков, дезодорант и даже нижнее женское белье.

По состоянию на полдень 1 апреля ролик успели посмотреть 7300 раз.