Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Находящийся в Санкт-Петербурге завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», принадлежащий корпорации Hyundai Motor, за январь-март 2021 года выпустил 61 500 автомобилей, что на 7% больше, чем за первые три месяца 2020 года. Об этом 31 сообщили ИА REGNUM в пресс-службе OOO «Хендэ Мотор СНГ».

Дарья Драй ИА REGNUM Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Петербурге

Завод работает в Петербурге с 2010 года и является вторым крупнейшим автопроизводителем в России. Предприятие выпускает три модели, в том числе седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta. В 2021 году завод планирует выпустить более 230 000 автомобилей.

За первый квартал 2021 года экспорт автомобилей, производимых заводом Hyundai Motor в Петербурге, превысил 7000 единиц, это на ост 40% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Главным направлением экспорта остается Казахстан.