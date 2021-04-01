Воронеж, , 13:34 — REGNUM В Воронеже с 1 апреля ликвидированы 14 городских автобусных маршрутов, ещё для нескольких скорректированы схемы движения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Решение о сокращении маршрутов принято в рамках проведения транспортной реформы и поэтапного внедрения новой маршрутной сети. С 1 апреля с улиц Воронежа убраны следующие маршруты: №№ 11, 15А, 20М, 22, 25А, 49А, 52АВ, 62, 68, 68А, 77К, 79, 91, 121. Как пояснили в пресс-службе, маршруты № 6М и № 93 продолжат работу до конца второго квартала 2021 года.

Скорректированы схемы движения шести автобусных маршрутов — №№ 15, 48, 59, 59А, 60Б, 87. Также с 1 апреля будут скорректированы схемы движения маршрутов №№ 8, 23К, 33К, 47, 49, 52, 69 Т.

Корректировка схем движения происходит в рамках внедрения новой маршрутной сети — с учетом рекомендаций РосдорНИИ, предложений общественников и массовых обращений горожан, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже внедряют новую маршрутную сеть, в соответствии с которой было объявлено о решении сократить часть автобусных маршрутов. Речь идёт о «плохо функционирующих маршрутах», а также замещаемых в рамках нацпроекта «БКАД».