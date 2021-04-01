Москва, , 13:33 — REGNUM Кремль ознакомился с заявлением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который подверг критике партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» за провокацию в рамках визита российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление», — сказал Песков.

Он также поблагодарил грузинских полицейских за обеспечение безопасности граждан РФ.

Песков подчеркнул, что речь идёт о российских гражданах, а не только о Познере, поскольку российский телеведущий находился в Тбилиси не один, а с друзьями.