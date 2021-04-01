Париж, , 13:39 — REGNUM В марте 2021 года во Франции было продано на 189,8% больше новых легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом сообщает Французская торговая палата (CCFA).

Так, по данным CCFA, в прошлом месяце на авторынке Франции дилеры реализовали 230 459 новых автомобилей (легковые машины и легкие коммерческие автомобили массой до 5,1 т).

При этом в прошлом месяце на французском авторынке было продано 182 775 легковых автомобилей, что на 191,66% превышает объём продаж февраля 2020 года. Также за отчетный период было реализовано 47 684 авто сегмента LCV (легкие коммерческие машины). Прирост автомобилей этого сегмента составил 182,89%.

В CCFA отметили, что в связи с влиянием пандемии март 2020 года не подходит для оценки авторынка. Напомним, что в середине марта прошлого года автоцентры во Франции были закрыты из-за карантина. Тогда с марта по апрель авторынок страны потерял в продажах порядка 330 тыс. машин.

В ассоциации привели усредненные данные продаж автомобилей за период с 2014 по 2019 года. В среднем в марте в эти годы дилеры реализовывали 212 тыс. автомобилей.

«Исходя из этого, рынок в 2021 году так и не восстановился до уровня, существовавшего до пандемии нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2021 года во Франции продажи новых легковых автомобилей упали на 20,95%, до 132 637 экземпляров.

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