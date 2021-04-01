Москва, , 13:31 — REGNUM В России подведены итоги первого конкурса общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщил 1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«У нас 474 победителя. Они представляют 74 региона России. Их проекты охватывают ключевые проекты развития отрасли», — сказал он.

Среди победивших на конкурсе проектов, по словам премьер-министра, — новые туристические маршруты, оборудование, необходимое для создания комфортных условий отдыхающим, разработки с использованием цифровых технологий, мобильные приложения и аудиогиды.

Размеры грантов составят от 90 тысяч до 3 млн рублей. Всего на реализацию проектов правительство направит 1 млрд 245 млн рублей.

Глава правительства отметил, что такие меры позволят повысить качество и разнообразие услуг в отрасли, а также создать в регионах новые рабочие места.