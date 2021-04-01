Москва, , 13:31 — REGNUM Процесс «притирки» человеческой популяции и нового коронавируса SARS-CoV-2 затянулся. Об этом 1 апреля заявил академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Геннадий Онищенко Duma.gov.ru

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«Процесс притирки человеческой популяции и нового вируса затянулся. Все-таки надо выходить из этой ситуации», — сказал Онищенко.

Также парламентарий обратил внимание на то, что пандемия становится удобным инструментом для того, чтобы списывать на неё ряд проблем.

«С одной стороны это удобно — все борются с инфекцией, есть серьёзное оправдание, и многие вещи уходят с повестки дня — в экономике, бизнесе. Это затягивает и этот психологический барьер нужно преодолевать», — заявил академик РАН.

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