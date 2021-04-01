Нижний Новгород, , 13:30 — REGNUM За минувшие сутки семеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2854 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых граждан. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

Так, с 1 апреля режим, который ранее носил обязательный характер становится рекомендательным для граждан старше 65 лет.