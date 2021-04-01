Курск, , 13:29 — REGNUM В Курской области председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Алексей Спиридонов уходит в отставку 12 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Спиридонов увольняется по собственному желанию. Причина — переход на новое место работы.

С 13 апреля комитет возглавит Алексей Петухов — известный российский лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России. С ноября 2019 года он возглавляет курскую спортивную школу зимних видов спорта «Арена».